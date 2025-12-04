- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
4 (26.66%)
Negociações com perda:
11 (73.33%)
Melhor negociação:
119.70 USD
Pior negociação:
-105.40 USD
Lucro bruto:
475.25 USD (15 928 pips)
Perda bruta:
-760.24 USD (23 148 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (238.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
238.66 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.21
Atividade de negociação:
15.42%
Depósito máximo carregado:
0.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.72
Negociações longas:
13 (86.67%)
Negociações curtas:
2 (13.33%)
Fator de lucro:
0.63
Valor esperado:
-19.00 USD
Lucro médio:
118.81 USD
Perda média:
-69.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-397.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-397.15 USD (5)
Crescimento mensal:
-5.64%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
397.15 USD
Máximo:
397.15 USD (7.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.87% (397.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.17% (56.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-285
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-7.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +119.70 USD
Pior negociação: -105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +238.66 USD
Máxima perda consecutiva: -397.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-6%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
4
0%
15
26%
15%
0.62
-19.00
USD
USD
8%
1:200