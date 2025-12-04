- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
4 (28.57%)
亏损交易:
10 (71.43%)
最好交易:
119.70 USD
最差交易:
-105.40 USD
毛利:
475.25 USD (15 928 pips)
毛利亏损:
-699.94 USD (21 148 pips)
最大连续赢利:
2 (238.66 USD)
最大连续盈利:
238.66 USD (2)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
15.42%
最大入金加载:
0.63%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.57
长期交易:
12 (85.71%)
短期交易:
2 (14.29%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-16.05 USD
平均利润:
118.81 USD
平均损失:
-69.99 USD
最大连续失误:
5 (-397.15 USD)
最大连续亏损:
-397.15 USD (5)
每月增长:
-4.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
397.15 USD
最大值:
397.15 USD (7.87%)
相对跌幅:
结余:
7.87% (397.15 USD)
净值:
1.17% (56.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-5.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +119.70 USD
最差交易: -105 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +238.66 USD
最大连续亏损: -397.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
3
0%
14
28%
15%
0.67
-16.05
USD
USD
8%
1:200