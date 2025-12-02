SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Supreme Quantum Capital
Hendra Angga Laksana

Supreme Quantum Capital

Hendra Angga Laksana
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1006 USD al mes
incremento desde 2025 51%
FBS-Real-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
65
Transacciones Rentables:
59 (90.76%)
Transacciones Irrentables:
6 (9.23%)
Mejor transacción:
45.68 USD
Peor transacción:
-22.26 USD
Beneficio Bruto:
610.89 USD (62 166 pips)
Pérdidas Brutas:
-105.78 USD (10 438 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (285.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
285.07 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.65
Actividad comercial:
79.07%
Carga máxima del depósito:
3.41%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
12.97
Transacciones Largas:
65 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
5.78
Beneficio Esperado:
7.77 USD
Beneficio medio:
10.35 USD
Pérdidas medias:
-17.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-38.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.94 USD (2)
Crecimiento al mes:
50.51%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
38.94 USD (3.53%)
Reducción relativa:
De balance:
3.53% (38.94 USD)
De fondos:
9.88% (102.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 505
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 52K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +45.68 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +285.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -38.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
otros 24...
Supreme Quantum Capital focuses exclusively on one market: XAUUSD.
We believe that true mastery comes from depth, not breadth — from understanding one instrument at a supreme level, instead of chasing many with half certainty.

For investors who want a strategy that is calm, selective, and focused solely on XAUUSD,
Supreme Quantum Capital stands as the highest form of disciplined Gold trading.
No hay comentarios
2025.12.26 21:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 21:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 21:30
Share of trading days is too low
2025.12.02 21:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
