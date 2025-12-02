- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
65
Transacciones Rentables:
59 (90.76%)
Transacciones Irrentables:
6 (9.23%)
Mejor transacción:
45.68 USD
Peor transacción:
-22.26 USD
Beneficio Bruto:
610.89 USD (62 166 pips)
Pérdidas Brutas:
-105.78 USD (10 438 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (285.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
285.07 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.65
Actividad comercial:
79.07%
Carga máxima del depósito:
3.41%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
12.97
Transacciones Largas:
65 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
5.78
Beneficio Esperado:
7.77 USD
Beneficio medio:
10.35 USD
Pérdidas medias:
-17.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-38.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.94 USD (2)
Crecimiento al mes:
50.51%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
38.94 USD (3.53%)
Reducción relativa:
De balance:
3.53% (38.94 USD)
De fondos:
9.88% (102.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|505
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|52K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +45.68 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +285.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -38.94 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
otros 24...
Supreme Quantum Capital focuses exclusively on one market: XAUUSD.
We believe that true mastery comes from depth, not breadth — from understanding one instrument at a supreme level, instead of chasing many with half certainty.
For investors who want a strategy that is calm, selective, and focused solely on XAUUSD,
Supreme Quantum Capital stands as the highest form of disciplined Gold trading.
