- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
65
Negociações com lucro:
59 (90.76%)
Negociações com perda:
6 (9.23%)
Melhor negociação:
45.68 USD
Pior negociação:
-22.26 USD
Lucro bruto:
610.89 USD (62 166 pips)
Perda bruta:
-105.78 USD (10 438 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (285.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
285.07 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.65
Atividade de negociação:
79.07%
Depósito máximo carregado:
3.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
12.97
Negociações longas:
65 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.78
Valor esperado:
7.77 USD
Lucro médio:
10.35 USD
Perda média:
-17.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-38.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-38.94 USD (2)
Crescimento mensal:
50.51%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
38.94 USD (3.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.53% (38.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.88% (102.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|505
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|52K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +45.68 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +285.07 USD
Máxima perda consecutiva: -38.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
24 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Supreme Quantum Capital focuses exclusively on one market: XAUUSD.
We believe that true mastery comes from depth, not breadth — from understanding one instrument at a supreme level, instead of chasing many with half certainty.
For investors who want a strategy that is calm, selective, and focused solely on XAUUSD,
Supreme Quantum Capital stands as the highest form of disciplined Gold trading.
We believe that true mastery comes from depth, not breadth — from understanding one instrument at a supreme level, instead of chasing many with half certainty.
For investors who want a strategy that is calm, selective, and focused solely on XAUUSD,
Supreme Quantum Capital stands as the highest form of disciplined Gold trading.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1006 USD por mês
51%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
100%
65
90%
79%
5.77
7.77
USD
USD
10%
1:500