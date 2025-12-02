- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
48 (88.88%)
Убыточных трейдов:
6 (11.11%)
Лучший трейд:
39.47 USD
Худший трейд:
-22.26 USD
Общая прибыль:
490.52 USD (49 767 pips)
Общий убыток:
-105.78 USD (10 438 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (285.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
285.07 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
78.96%
Макс. загрузка депозита:
3.41%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
9.88
Длинных трейдов:
54 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.64
Мат. ожидание:
7.12 USD
Средняя прибыль:
10.22 USD
Средний убыток:
-17.63 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-38.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.94 USD (2)
Прирост в месяц:
38.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
38.94 USD (3.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.53% (38.94 USD)
По эквити:
9.88% (102.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|385
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|39K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.47 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +285.07 USD
Макс. убыток в серии: -38.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
Supreme Quantum Capital focuses exclusively on one market: XAUUSD.
We believe that true mastery comes from depth, not breadth — from understanding one instrument at a supreme level, instead of chasing many with half certainty.
For investors who want a strategy that is calm, selective, and focused solely on XAUUSD,
Supreme Quantum Capital stands as the highest form of disciplined Gold trading.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1006 USD в месяц
38%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
4
100%
54
88%
79%
4.63
7.12
USD
USD
10%
1:500