Hendra Angga Laksana

Supreme Quantum Capital

Hendra Angga Laksana
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1006 USD в месяц
прирост с 2025 38%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
48 (88.88%)
Убыточных трейдов:
6 (11.11%)
Лучший трейд:
39.47 USD
Худший трейд:
-22.26 USD
Общая прибыль:
490.52 USD (49 767 pips)
Общий убыток:
-105.78 USD (10 438 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (285.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
285.07 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
78.96%
Макс. загрузка депозита:
3.41%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
9.88
Длинных трейдов:
54 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.64
Мат. ожидание:
7.12 USD
Средняя прибыль:
10.22 USD
Средний убыток:
-17.63 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-38.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.94 USD (2)
Прирост в месяц:
38.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
38.94 USD (3.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.53% (38.94 USD)
По эквити:
9.88% (102.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 385
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 39K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.47 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +285.07 USD
Макс. убыток в серии: -38.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
Supreme Quantum Capital focuses exclusively on one market: XAUUSD.
We believe that true mastery comes from depth, not breadth — from understanding one instrument at a supreme level, instead of chasing many with half certainty.

For investors who want a strategy that is calm, selective, and focused solely on XAUUSD,
Supreme Quantum Capital stands as the highest form of disciplined Gold trading.
Нет отзывов
2025.12.19 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 21:30
Share of trading days is too low
2025.12.02 21:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Supreme Quantum Capital
1006 USD в месяц
38%
0
0
USD
1.4K
USD
4
100%
54
88%
79%
4.63
7.12
USD
10%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.