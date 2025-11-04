- Incremento
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
3 (20.00%)
Transacciones Irrentables:
12 (80.00%)
Mejor transacción:
112.45 USD
Peor transacción:
-76.63 USD
Beneficio Bruto:
180.53 USD (4 558 pips)
Pérdidas Brutas:
-811.31 USD (18 246 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (112.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
112.45 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.77
Actividad comercial:
4.51%
Carga máxima del depósito:
1.63%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
13 (86.67%)
Transacciones Cortas:
2 (13.33%)
Factor de Beneficio:
0.22
Beneficio Esperado:
-42.05 USD
Beneficio medio:
60.18 USD
Pérdidas medias:
-67.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-348.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-348.43 USD (5)
Crecimiento al mes:
-21.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
630.78 USD
Máxima:
630.78 USD (31.69%)
Reducción relativa:
De balance:
31.69% (630.78 USD)
De fondos:
4.55% (73.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-631
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +112.45 USD
Peor transacción: -77 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +112.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -348.43 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...
