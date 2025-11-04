- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
3 (20.00%)
亏损交易:
12 (80.00%)
最好交易:
112.45 USD
最差交易:
-76.63 USD
毛利:
180.53 USD (4 558 pips)
毛利亏损:
-811.31 USD (18 246 pips)
最大连续赢利:
1 (112.45 USD)
最大连续盈利:
112.45 USD (1)
夏普比率:
-0.77
交易活动:
4.51%
最大入金加载:
1.63%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
13 (86.67%)
短期交易:
2 (13.33%)
利润因子:
0.22
预期回报:
-42.05 USD
平均利润:
60.18 USD
平均损失:
-67.61 USD
最大连续失误:
5 (-348.43 USD)
最大连续亏损:
-348.43 USD (5)
每月增长:
-21.15%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
630.78 USD
最大值:
630.78 USD (31.69%)
相对跌幅:
结余:
31.69% (630.78 USD)
净值:
4.55% (73.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-631
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +112.45 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +112.45 USD
最大连续亏损: -348.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-32%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
10
0%
15
20%
5%
0.22
-42.05
USD
USD
32%
1:200