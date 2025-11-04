- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
3 (20.00%)
Loss Trade:
12 (80.00%)
Best Trade:
112.45 USD
Worst Trade:
-76.63 USD
Profitto lordo:
180.53 USD (4 558 pips)
Perdita lorda:
-811.31 USD (18 246 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (112.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.45 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.77
Attività di trading:
4.51%
Massimo carico di deposito:
1.63%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
13 (86.67%)
Short Trade:
2 (13.33%)
Fattore di profitto:
0.22
Profitto previsto:
-42.05 USD
Profitto medio:
60.18 USD
Perdita media:
-67.61 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-348.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-348.43 USD (5)
Crescita mensile:
-21.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
630.78 USD
Massimale:
630.78 USD (31.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.69% (630.78 USD)
Per equità:
4.55% (73.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-631
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +112.45 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +112.45 USD
Massima perdita consecutiva: -348.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-32%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
10
0%
15
20%
5%
0.22
-42.05
USD
USD
32%
1:200