- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
3 (20.00%)
Убыточных трейдов:
12 (80.00%)
Лучший трейд:
112.45 USD
Худший трейд:
-76.63 USD
Общая прибыль:
180.53 USD (4 558 pips)
Общий убыток:
-811.31 USD (18 246 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (112.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
112.45 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.77
Торговая активность:
4.51%
Макс. загрузка депозита:
1.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
13 (86.67%)
Коротких трейдов:
2 (13.33%)
Профит фактор:
0.22
Мат. ожидание:
-42.05 USD
Средняя прибыль:
60.18 USD
Средний убыток:
-67.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-348.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-348.43 USD (5)
Прирост в месяц:
-21.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
630.78 USD
Максимальная:
630.78 USD (31.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.69% (630.78 USD)
По эквити:
4.55% (73.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-631
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +112.45 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +112.45 USD
Макс. убыток в серии: -348.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
