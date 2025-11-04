СигналыРазделы
Febri Jati Matahari

Refo Wowor

Febri Jati Matahari
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -32%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
3 (20.00%)
Убыточных трейдов:
12 (80.00%)
Лучший трейд:
112.45 USD
Худший трейд:
-76.63 USD
Общая прибыль:
180.53 USD (4 558 pips)
Общий убыток:
-811.31 USD (18 246 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (112.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
112.45 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.77
Торговая активность:
4.51%
Макс. загрузка депозита:
1.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
13 (86.67%)
Коротких трейдов:
2 (13.33%)
Профит фактор:
0.22
Мат. ожидание:
-42.05 USD
Средняя прибыль:
60.18 USD
Средний убыток:
-67.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-348.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-348.43 USD (5)
Прирост в месяц:
-21.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
630.78 USD
Максимальная:
630.78 USD (31.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.69% (630.78 USD)
По эквити:
4.55% (73.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -631
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +112.45 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +112.45 USD
Макс. убыток в серии: -348.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 197...
Нет отзывов
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 03:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.04 03:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 03:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Refo Wowor
30 USD в месяц
-32%
0
0
USD
1.4K
USD
10
0%
15
20%
5%
0.22
-42.05
USD
32%
1:200
