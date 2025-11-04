- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
3 (20.00%)
Negociações com perda:
12 (80.00%)
Melhor negociação:
112.45 USD
Pior negociação:
-76.63 USD
Lucro bruto:
180.53 USD (4 558 pips)
Perda bruta:
-811.31 USD (18 246 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (112.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
112.45 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.77
Atividade de negociação:
4.51%
Depósito máximo carregado:
1.63%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
13 (86.67%)
Negociações curtas:
2 (13.33%)
Fator de lucro:
0.22
Valor esperado:
-42.05 USD
Lucro médio:
60.18 USD
Perda média:
-67.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-348.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-348.43 USD (5)
Crescimento mensal:
-21.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
630.78 USD
Máximo:
630.78 USD (31.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.69% (630.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.55% (73.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-631
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +112.45 USD
Pior negociação: -77 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +112.45 USD
Máxima perda consecutiva: -348.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Sem comentários
