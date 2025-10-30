SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1019
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1019

Tik Yam Yeung
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -11%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
48
Transacciones Rentables:
21 (43.75%)
Transacciones Irrentables:
27 (56.25%)
Mejor transacción:
49.67 HKD
Peor transacción:
-121.62 HKD
Beneficio Bruto:
497.93 HKD (9 855 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 033.51 HKD (20 616 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (255.80 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
255.80 HKD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.26
Actividad comercial:
27.45%
Carga máxima del depósito:
5.76%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
-0.70
Transacciones Largas:
14 (29.17%)
Transacciones Cortas:
34 (70.83%)
Factor de Beneficio:
0.48
Beneficio Esperado:
-11.16 HKD
Beneficio medio:
23.71 HKD
Pérdidas medias:
-38.28 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-767.88 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-767.88 HKD (12)
Crecimiento al mes:
4.62%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
758.12 HKD
Máxima:
767.88 HKD (15.97%)
Reducción relativa:
De balance:
15.97% (767.88 HKD)
De fondos:
15.65% (752.77 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPY 22
GBPNZD 9
GBPJPY 5
EURNZD 4
NZDJPY 2
GBPAUD 2
GBPCHF 2
AUDJPY 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPY -108
GBPNZD 10
GBPJPY -9
EURNZD 7
NZDJPY 6
GBPAUD 8
GBPCHF 10
AUDJPY 4
EURJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPY -17K
GBPNZD 1.8K
GBPJPY -1.4K
EURNZD 1.2K
NZDJPY 960
GBPAUD 1.3K
GBPCHF 1K
AUDJPY 573
EURJPY 570
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.67 HKD
Peor transacción: -122 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +255.80 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -767.88 HKD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.23 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 22:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 16:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 15:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 04:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 17:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 17:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 17:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
