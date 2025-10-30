- 자본
- 축소
트레이드:
48
이익 거래:
21 (43.75%)
손실 거래:
27 (56.25%)
최고의 거래:
49.67 HKD
최악의 거래:
-121.62 HKD
총 수익:
497.93 HKD (9 855 pips)
총 손실:
-1 033.51 HKD (20 616 pips)
연속 최대 이익:
10 (255.80 HKD)
연속 최대 이익:
255.80 HKD (10)
샤프 비율:
-0.26
거래 활동:
22.39%
최대 입금량:
5.76%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
-0.70
롱(주식매수):
14 (29.17%)
숏(주식차입매도):
34 (70.83%)
수익 요인:
0.48
기대수익:
-11.16 HKD
평균 이익:
23.71 HKD
평균 손실:
-38.28 HKD
연속 최대 손실:
12 (-767.88 HKD)
연속 최대 손실:
-767.88 HKD (12)
월별 성장률:
3.21%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
758.12 HKD
최대한의:
767.88 HKD (15.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.97% (767.88 HKD)
자본금별:
15.65% (752.77 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|22
|GBPNZD
|9
|GBPJPY
|5
|EURNZD
|4
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY
|-108
|GBPNZD
|10
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|7
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|8
|GBPCHF
|10
|AUDJPY
|4
|EURJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY
|-17K
|GBPNZD
|1.8K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURNZD
|1.2K
|NZDJPY
|960
|GBPAUD
|1.3K
|GBPCHF
|1K
|AUDJPY
|573
|EURJPY
|570
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "UltimaMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
