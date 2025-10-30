- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
48
盈利交易:
21 (43.75%)
亏损交易:
27 (56.25%)
最好交易:
49.67 HKD
最差交易:
-121.62 HKD
毛利:
497.93 HKD (9 855 pips)
毛利亏损:
-1 033.51 HKD (20 616 pips)
最大连续赢利:
10 (255.80 HKD)
最大连续盈利:
255.80 HKD (10)
夏普比率:
-0.26
交易活动:
27.45%
最大入金加载:
5.76%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
23 小时
采收率:
-0.70
长期交易:
14 (29.17%)
短期交易:
34 (70.83%)
利润因子:
0.48
预期回报:
-11.16 HKD
平均利润:
23.71 HKD
平均损失:
-38.28 HKD
最大连续失误:
12 (-767.88 HKD)
最大连续亏损:
-767.88 HKD (12)
每月增长:
4.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
758.12 HKD
最大值:
767.88 HKD (15.97%)
相对跌幅:
结余:
15.97% (767.88 HKD)
净值:
15.65% (752.77 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|22
|GBPNZD
|9
|GBPJPY
|5
|EURNZD
|4
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|-108
|GBPNZD
|10
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|7
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|8
|GBPCHF
|10
|AUDJPY
|4
|EURJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|-17K
|GBPNZD
|1.8K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURNZD
|1.2K
|NZDJPY
|960
|GBPAUD
|1.3K
|GBPCHF
|1K
|AUDJPY
|573
|EURJPY
|570
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.67 HKD
最差交易: -122 HKD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +255.80 HKD
最大连续亏损: -767.88 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
