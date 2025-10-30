- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
21 (43.75%)
Negociações com perda:
27 (56.25%)
Melhor negociação:
49.67 HKD
Pior negociação:
-121.62 HKD
Lucro bruto:
497.93 HKD (9 855 pips)
Perda bruta:
-1 033.51 HKD (20 616 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (255.80 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
255.80 HKD (10)
Índice de Sharpe:
-0.26
Atividade de negociação:
27.45%
Depósito máximo carregado:
5.76%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
-0.70
Negociações longas:
14 (29.17%)
Negociações curtas:
34 (70.83%)
Fator de lucro:
0.48
Valor esperado:
-11.16 HKD
Lucro médio:
23.71 HKD
Perda média:
-38.28 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-767.88 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-767.88 HKD (12)
Crescimento mensal:
4.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
758.12 HKD
Máximo:
767.88 HKD (15.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.97% (767.88 HKD)
Pelo Capital Líquido:
15.65% (752.77 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|22
|GBPNZD
|9
|GBPJPY
|5
|EURNZD
|4
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|1
|EURJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY
|-108
|GBPNZD
|10
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|7
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|8
|GBPCHF
|10
|AUDJPY
|4
|EURJPY
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY
|-17K
|GBPNZD
|1.8K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURNZD
|1.2K
|NZDJPY
|960
|GBPAUD
|1.3K
|GBPCHF
|1K
|AUDJPY
|573
|EURJPY
|570
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
