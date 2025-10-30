- Прирост
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
21 (43.75%)
Убыточных трейдов:
27 (56.25%)
Лучший трейд:
49.67 HKD
Худший трейд:
-121.62 HKD
Общая прибыль:
497.93 HKD (9 855 pips)
Общий убыток:
-1 033.51 HKD (20 616 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (255.80 HKD)
Макс. прибыль в серии:
255.80 HKD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.26
Торговая активность:
27.45%
Макс. загрузка депозита:
5.76%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
14 (29.17%)
Коротких трейдов:
34 (70.83%)
Профит фактор:
0.48
Мат. ожидание:
-11.16 HKD
Средняя прибыль:
23.71 HKD
Средний убыток:
-38.28 HKD
Макс. серия проигрышей:
12 (-767.88 HKD)
Макс. убыток в серии:
-767.88 HKD (12)
Прирост в месяц:
4.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
758.12 HKD
Максимальная:
767.88 HKD (15.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.97% (767.88 HKD)
По эквити:
15.65% (752.77 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|22
|GBPNZD
|9
|GBPJPY
|5
|EURNZD
|4
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|1
|EURJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|-108
|GBPNZD
|10
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|7
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|8
|GBPCHF
|10
|AUDJPY
|4
|EURJPY
|4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|-17K
|GBPNZD
|1.8K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURNZD
|1.2K
|NZDJPY
|960
|GBPAUD
|1.3K
|GBPCHF
|1K
|AUDJPY
|573
|EURJPY
|570
Лучший трейд: +49.67 HKD
Худший трейд: -122 HKD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +255.80 HKD
Макс. убыток в серии: -767.88 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
