Yeap Keat Wai

CROXTON GOLD

Yeap Keat Wai
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 52%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
36 (45.56%)
Transacciones Irrentables:
43 (54.43%)
Mejor transacción:
34.98 USD
Peor transacción:
-24.08 USD
Beneficio Bruto:
485.88 USD (37 330 pips)
Pérdidas Brutas:
-409.48 USD (25 823 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (95.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
95.71 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
1.85%
Carga máxima del depósito:
6.26%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
36 minutos
Factor de Recuperación:
0.66
Transacciones Largas:
48 (60.76%)
Transacciones Cortas:
31 (39.24%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
13.50 USD
Pérdidas medias:
-9.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-84.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-84.02 USD (6)
Crecimiento al mes:
-11.08%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.27 USD
Máxima:
115.74 USD (32.41%)
Reducción relativa:
De balance:
27.22% (106.94 USD)
De fondos:
4.07% (8.59 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 76
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.98 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +95.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -84.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
otros 82...
Croxton Gold

Day trade strategy
Price action strategy
Only trade gold
Active in new york session
Manual trade
No martingale trading
No grid trading
No expert advisor
No hay comentarios
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 14:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 21:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 13:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 13:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
