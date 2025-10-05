- Incremento
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
36 (45.56%)
Transacciones Irrentables:
43 (54.43%)
Mejor transacción:
34.98 USD
Peor transacción:
-24.08 USD
Beneficio Bruto:
485.88 USD (37 330 pips)
Pérdidas Brutas:
-409.48 USD (25 823 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (95.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
95.71 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
1.85%
Carga máxima del depósito:
6.26%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
36 minutos
Factor de Recuperación:
0.66
Transacciones Largas:
48 (60.76%)
Transacciones Cortas:
31 (39.24%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
13.50 USD
Pérdidas medias:
-9.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-84.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-84.02 USD (6)
Crecimiento al mes:
-11.08%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.27 USD
Máxima:
115.74 USD (32.41%)
Reducción relativa:
De balance:
27.22% (106.94 USD)
De fondos:
4.07% (8.59 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|76
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +34.98 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +95.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -84.02 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
otros 82...
No hay comentarios
