Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
36 (45.56%)
Verlusttrades:
43 (54.43%)
Bester Trade:
34.98 USD
Schlechtester Trade:
-24.08 USD
Bruttoprofit:
485.88 USD (37 330 pips)
Bruttoverlust:
-409.48 USD (25 823 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (95.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
95.71 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
1.85%
Max deposit load:
6.26%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
36 Minuten
Erholungsfaktor:
0.66
Long-Positionen:
48 (60.76%)
Short-Positionen:
31 (39.24%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-84.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-84.02 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-11.08%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.27 USD
Maximaler:
115.74 USD (32.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.22% (106.94 USD)
Kapital:
4.07% (8.59 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|76
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Bester Trade: +34.98 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -84.02 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
Croxton Gold
Day trade strategy
Price action strategy
Only trade gold
Active in new york session
Manual trade
No martingale trading
No grid trading
No expert advisor
Keine Bewertungen
