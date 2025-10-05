SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CROXTON GOLD
Yeap Keat Wai

CROXTON GOLD

Yeap Keat Wai
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 52%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
36 (45.56%)
Verlusttrades:
43 (54.43%)
Bester Trade:
34.98 USD
Schlechtester Trade:
-24.08 USD
Bruttoprofit:
485.88 USD (37 330 pips)
Bruttoverlust:
-409.48 USD (25 823 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (95.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
95.71 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
1.85%
Max deposit load:
6.26%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
36 Minuten
Erholungsfaktor:
0.66
Long-Positionen:
48 (60.76%)
Short-Positionen:
31 (39.24%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-84.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-84.02 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-11.08%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.27 USD
Maximaler:
115.74 USD (32.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.22% (106.94 USD)
Kapital:
4.07% (8.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 76
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +34.98 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -84.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
noch 82 ...
Croxton Gold

Day trade strategy
Price action strategy
Only trade gold
Active in new york session
Manual trade
No martingale trading
No grid trading
No expert advisor
Keine Bewertungen
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 14:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 21:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 13:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 13:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CROXTON GOLD
500 USD pro Monat
52%
0
0
USD
349
USD
12
94%
79
45%
2%
1.18
0.97
USD
27%
1:500
