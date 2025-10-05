SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CROXTON GOLD
Yeap Keat Wai

CROXTON GOLD

Yeap Keat Wai
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2025 52%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
36 (45.56%)
Negociações com perda:
43 (54.43%)
Melhor negociação:
34.98 USD
Pior negociação:
-24.08 USD
Lucro bruto:
485.88 USD (37 330 pips)
Perda bruta:
-409.48 USD (25 823 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (95.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
95.71 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
1.85%
Depósito máximo carregado:
6.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
36 minutos
Fator de recuperação:
0.66
Negociações longas:
48 (60.76%)
Negociações curtas:
31 (39.24%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
13.50 USD
Perda média:
-9.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-84.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-84.02 USD (6)
Crescimento mensal:
-11.08%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.27 USD
Máximo:
115.74 USD (32.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.22% (106.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.07% (8.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 76
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34.98 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +95.71 USD
Máxima perda consecutiva: -84.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 mais ...
Croxton Gold

Day trade strategy
Price action strategy
Only trade gold
Active in new york session
Manual trade
No martingale trading
No grid trading
No expert advisor
Sem comentários
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 14:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 21:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 13:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 13:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.