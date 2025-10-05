- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
36 (45.56%)
Negociações com perda:
43 (54.43%)
Melhor negociação:
34.98 USD
Pior negociação:
-24.08 USD
Lucro bruto:
485.88 USD (37 330 pips)
Perda bruta:
-409.48 USD (25 823 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (95.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
95.71 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
1.85%
Depósito máximo carregado:
6.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
36 minutos
Fator de recuperação:
0.66
Negociações longas:
48 (60.76%)
Negociações curtas:
31 (39.24%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
13.50 USD
Perda média:
-9.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-84.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-84.02 USD (6)
Crescimento mensal:
-11.08%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.27 USD
Máximo:
115.74 USD (32.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.22% (106.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.07% (8.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|76
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.98 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +95.71 USD
Máxima perda consecutiva: -84.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
Croxton Gold
Day trade strategy
Price action strategy
Only trade gold
Active in new york session
Manual trade
No martingale trading
No grid trading
No expert advisor
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
500 USD por mês
52%
0
0
USD
USD
349
USD
USD
12
94%
79
45%
2%
1.18
0.97
USD
USD
27%
1:500