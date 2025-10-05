- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
35 (44.87%)
Убыточных трейдов:
43 (55.13%)
Лучший трейд:
31.74 USD
Худший трейд:
-24.08 USD
Общая прибыль:
450.90 USD (35 563 pips)
Общий убыток:
-409.48 USD (25 823 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (95.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.71 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
1.85%
Макс. загрузка депозита:
6.26%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
47 (60.26%)
Коротких трейдов:
31 (39.74%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
12.88 USD
Средний убыток:
-9.52 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-84.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.02 USD (6)
Прирост в месяц:
-19.99%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.27 USD
Максимальная:
115.74 USD (32.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.22% (106.94 USD)
По эквити:
4.07% (8.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.74 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +95.71 USD
Макс. убыток в серии: -84.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
еще 82...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Croxton Gold
Day trade strategy
Price action strategy
Only trade gold
Active in new york session
Manual trade
No martingale trading
No grid trading
No expert advisor
Day trade strategy
Price action strategy
Only trade gold
Active in new york session
Manual trade
No martingale trading
No grid trading
No expert advisor
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
314
USD
USD
12
94%
78
44%
2%
1.10
0.53
USD
USD
27%
1:500