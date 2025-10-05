СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CROXTON GOLD
Yeap Keat Wai

CROXTON GOLD

Yeap Keat Wai
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 36%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
35 (44.87%)
Убыточных трейдов:
43 (55.13%)
Лучший трейд:
31.74 USD
Худший трейд:
-24.08 USD
Общая прибыль:
450.90 USD (35 563 pips)
Общий убыток:
-409.48 USD (25 823 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (95.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.71 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
1.85%
Макс. загрузка депозита:
6.26%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
47 (60.26%)
Коротких трейдов:
31 (39.74%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
12.88 USD
Средний убыток:
-9.52 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-84.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.02 USD (6)
Прирост в месяц:
-19.99%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.27 USD
Максимальная:
115.74 USD (32.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.22% (106.94 USD)
По эквити:
4.07% (8.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.74 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +95.71 USD
Макс. убыток в серии: -84.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
еще 82...
Croxton Gold

Day trade strategy
Price action strategy
Only trade gold
Active in new york session
Manual trade
No martingale trading
No grid trading
No expert advisor
Нет отзывов
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 14:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 21:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 13:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 13:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.