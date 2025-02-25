Divisas / ZD
ZD: Ziff Davis Inc
38.36 USD 0.09 (0.24%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZD de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.90, mientras que el máximo ha alcanzado 39.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ziff Davis Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ZD News
- ¡Hasta +75% de potencial! Estas acciones romperán el mercado con recortes de tipos
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Ziff Davis: Valuation Remains Undemanding Despite Its Risks (ZD)
- Criteo: Setting The Stage For Sustainable, Margin-Accretive Growth Beyond The Noise
- 5 Stocks in QQQ ETF That Drove Nasdaq's Record Closing High
- Ziff Davis, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZD)
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ziff Davis (ZD) Q2 Revenue Jumps 10%
- Ziff Davis Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates to 9.8%, organic growth returns
- Ziff Davis earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Ziff Davis (ZD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Ziff Davis stock hits 52-week low at 29.14 USD
- Touchstone Small Company Fund Q1 2025 Commentary (SAGWX)
- Ziff Davis: Too Cheap At 4 Times FCF Despite Its Risks (NASDAQ:ZD)
- IPVanish Teams Up with the URC to Strengthen Digital Defences
- VIPRE Security Group Becomes Official Cyber Security Partner of the United Rugby Championshi
- IPVanish Announces Free eSim Giveaway for New Advanced Plan Subscribers
- Ziff Davis at JPMorgan Conference: Strategic Growth Insights
- Publisher Ziff Davis sues OpenAI for copyright infringement
- Ahead of Q1 JPM downgrades Frontdoor, Resideo, Ziff Davis on tariffs
- Ziff Davis Stock: Trading At Multiples Seen In The Depths Of GFC (ZD)
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
37.90 39.58
Rango anual
28.58 60.62
- Cierres anteriores
- 38.27
- Open
- 38.29
- Bid
- 38.36
- Ask
- 38.66
- Low
- 37.90
- High
- 39.58
- Volumen
- 1.223 K
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- 1.56%
- Cambio a 6 meses
- 1.78%
- Cambio anual
- -20.35%
