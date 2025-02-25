货币 / ZD
ZD: Ziff Davis Inc
38.27 USD 1.62 (4.42%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZD汇率已更改4.42%。当日，交易品种以低点37.08和高点38.44进行交易。
关注Ziff Davis Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ZD新闻
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Ziff Davis: Valuation Remains Undemanding Despite Its Risks (ZD)
- Criteo: Setting The Stage For Sustainable, Margin-Accretive Growth Beyond The Noise
- 5 Stocks in QQQ ETF That Drove Nasdaq's Record Closing High
- Ziff Davis, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZD)
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ziff Davis (ZD) Q2 Revenue Jumps 10%
- Ziff Davis Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates to 9.8%, organic growth returns
- Ziff Davis earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Ziff Davis (ZD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Ziff Davis stock hits 52-week low at 29.14 USD
- Touchstone Small Company Fund Q1 2025 Commentary (SAGWX)
- Ziff Davis: Too Cheap At 4 Times FCF Despite Its Risks (NASDAQ:ZD)
- IPVanish Teams Up with the URC to Strengthen Digital Defences
- VIPRE Security Group Becomes Official Cyber Security Partner of the United Rugby Championshi
- IPVanish Announces Free eSim Giveaway for New Advanced Plan Subscribers
- Ziff Davis at JPMorgan Conference: Strategic Growth Insights
- Publisher Ziff Davis sues OpenAI for copyright infringement
- Ahead of Q1 JPM downgrades Frontdoor, Resideo, Ziff Davis on tariffs
- Ziff Davis Stock: Trading At Multiples Seen In The Depths Of GFC (ZD)
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
37.08 38.44
年范围
28.58 60.62
- 前一天收盘价
- 36.65
- 开盘价
- 37.35
- 卖价
- 38.27
- 买价
- 38.57
- 最低价
- 37.08
- 最高价
- 38.44
- 交易量
- 1.247 K
- 日变化
- 4.42%
- 月变化
- 1.32%
- 6个月变化
- 1.54%
- 年变化
- -20.54%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值