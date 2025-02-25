통화 / ZD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ZD: Ziff Davis Inc
38.30 USD 0.90 (2.30%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZD 환율이 오늘 -2.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.12이고 고가는 39.58이었습니다.
Ziff Davis Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZD News
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Ziff Davis: Valuation Remains Undemanding Despite Its Risks (ZD)
- Criteo: Setting The Stage For Sustainable, Margin-Accretive Growth Beyond The Noise
- 5 Stocks in QQQ ETF That Drove Nasdaq's Record Closing High
- Ziff Davis, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZD)
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ziff Davis (ZD) Q2 Revenue Jumps 10%
- Ziff Davis Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates to 9.8%, organic growth returns
- Ziff Davis earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Ziff Davis (ZD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Ziff Davis stock hits 52-week low at 29.14 USD
- Touchstone Small Company Fund Q1 2025 Commentary (SAGWX)
- Ziff Davis: Too Cheap At 4 Times FCF Despite Its Risks (NASDAQ:ZD)
- IPVanish Teams Up with the URC to Strengthen Digital Defences
- VIPRE Security Group Becomes Official Cyber Security Partner of the United Rugby Championshi
- IPVanish Announces Free eSim Giveaway for New Advanced Plan Subscribers
- Ziff Davis at JPMorgan Conference: Strategic Growth Insights
- Publisher Ziff Davis sues OpenAI for copyright infringement
- Ahead of Q1 JPM downgrades Frontdoor, Resideo, Ziff Davis on tariffs
- Ziff Davis Stock: Trading At Multiples Seen In The Depths Of GFC (ZD)
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
38.12 39.58
년간 변동
28.58 60.62
- 이전 종가
- 39.20
- 시가
- 39.27
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- 저가
- 38.12
- 고가
- 39.58
- 볼륨
- 1.154 K
- 일일 변동
- -2.30%
- 월 변동
- 1.40%
- 6개월 변동
- 1.62%
- 년간 변동율
- -20.47%
20 9월, 토요일