시세섹션
통화 / ZD
주식로 돌아가기

ZD: Ziff Davis Inc

38.30 USD 0.90 (2.30%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ZD 환율이 오늘 -2.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.12이고 고가는 39.58이었습니다.

Ziff Davis Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZD News

일일 변동 비율
38.12 39.58
년간 변동
28.58 60.62
이전 종가
39.20
시가
39.27
Bid
38.30
Ask
38.60
저가
38.12
고가
39.58
볼륨
1.154 K
일일 변동
-2.30%
월 변동
1.40%
6개월 변동
1.62%
년간 변동율
-20.47%
20 9월, 토요일