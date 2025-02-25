KurseKategorien
ZD: Ziff Davis Inc

39.20 USD 0.84 (2.19%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZD hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.63 bis zu einem Hoch von 39.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ziff Davis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ZD News

Tagesspanne
38.63 39.54
Jahresspanne
28.58 60.62
Vorheriger Schlusskurs
38.36
Eröffnung
39.04
Bid
39.20
Ask
39.50
Tief
38.63
Hoch
39.54
Volumen
1.135 K
Tagesänderung
2.19%
Monatsänderung
3.79%
6-Monatsänderung
4.01%
Jahresänderung
-18.60%
