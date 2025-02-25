Währungen / ZD
ZD: Ziff Davis Inc
39.20 USD 0.84 (2.19%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZD hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.63 bis zu einem Hoch von 39.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ziff Davis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
38.63 39.54
Jahresspanne
28.58 60.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.36
- Eröffnung
- 39.04
- Bid
- 39.20
- Ask
- 39.50
- Tief
- 38.63
- Hoch
- 39.54
- Volumen
- 1.135 K
- Tagesänderung
- 2.19%
- Monatsänderung
- 3.79%
- 6-Monatsänderung
- 4.01%
- Jahresänderung
- -18.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K