Валюты / ZD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ZD: Ziff Davis Inc
38.27 USD 1.62 (4.42%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZD за сегодня изменился на 4.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.08, а максимальная — 38.44.
Следите за динамикой Ziff Davis Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ZD
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Ziff Davis: Valuation Remains Undemanding Despite Its Risks (ZD)
- Criteo: Setting The Stage For Sustainable, Margin-Accretive Growth Beyond The Noise
- 5 Stocks in QQQ ETF That Drove Nasdaq's Record Closing High
- Ziff Davis, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZD)
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ziff Davis (ZD) Q2 Revenue Jumps 10%
- Ziff Davis Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates to 9.8%, organic growth returns
- Ziff Davis earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Ziff Davis (ZD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Ziff Davis stock hits 52-week low at 29.14 USD
- Touchstone Small Company Fund Q1 2025 Commentary (SAGWX)
- Ziff Davis: Too Cheap At 4 Times FCF Despite Its Risks (NASDAQ:ZD)
- IPVanish Teams Up with the URC to Strengthen Digital Defences
- VIPRE Security Group Becomes Official Cyber Security Partner of the United Rugby Championshi
- IPVanish Announces Free eSim Giveaway for New Advanced Plan Subscribers
- Ziff Davis at JPMorgan Conference: Strategic Growth Insights
- Publisher Ziff Davis sues OpenAI for copyright infringement
- Ahead of Q1 JPM downgrades Frontdoor, Resideo, Ziff Davis on tariffs
- Ziff Davis Stock: Trading At Multiples Seen In The Depths Of GFC (ZD)
- Ziff Davis, Inc. (ZD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
37.08 38.44
Годовой диапазон
28.58 60.62
- Предыдущее закрытие
- 36.65
- Open
- 37.35
- Bid
- 38.27
- Ask
- 38.57
- Low
- 37.08
- High
- 38.44
- Объем
- 1.247 K
- Дневное изменение
- 4.42%
- Месячное изменение
- 1.32%
- 6-месячное изменение
- 1.54%
- Годовое изменение
- -20.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.