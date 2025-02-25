Valute / ZD
ZD: Ziff Davis Inc
38.30 USD 0.90 (2.30%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZD ha avuto una variazione del -2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.12 e ad un massimo di 39.58.
Segui le dinamiche di Ziff Davis Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ZD News
Intervallo Giornaliero
38.12 39.58
Intervallo Annuale
28.58 60.62
- Chiusura Precedente
- 39.20
- Apertura
- 39.27
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- Minimo
- 38.12
- Massimo
- 39.58
- Volume
- 1.154 K
- Variazione giornaliera
- -2.30%
- Variazione Mensile
- 1.40%
- Variazione Semestrale
- 1.62%
- Variazione Annuale
- -20.47%
20 settembre, sabato