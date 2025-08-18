Divisas / TRNO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TRNO: Terreno Realty Corporation
57.97 USD 0.62 (1.06%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TRNO de hoy ha cambiado un -1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.90, mientras que el máximo ha alcanzado 59.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Terreno Realty Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRNO News
- BXP Stock Gains 15.4% in Six Months: Will the Trend Last?
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Terreno Realty Executes Another Lease Renewal, Points to Robust Demand
- Cool Enough For Cuts
- Terreno Realty Expands Footprint With $194.3M Acquisitions
- Digital Realty Backs AI and Hybrid Cloud Adoption With Innovation Lab
- Simon Property Stock Rises 12.3% in Three Months: Will This Continue?
- Terreno Realty Acquires Property in South San Francisco
- BXP Embraces Dividend Cut to Trigger Strategic Growth
- Terreno Realty Announces Leases in Seattle, Sees Healthy Demand
- Iron Mountain Stock Up 10.6% in Six Months: Will the Trend Last?
- AvalonBay Reports Same-Store NOI Growth Ahead of Expectations
- Equity Residential Boosts Shareholder Confidence With Operating Update
- Host Hotels Is Up 9.8% in Three Months: Will the Stock Continue?
- Here's Why it Is Wise to Retain SPG Stock in Your Portfolio Now
- Four Corners Diversifies Portfolio, Acquires Patient First Property
- Zacks Industry Outlook Highlights Welltower, Terreno Realty and Easterly Government Properties
- Top 3 Equity REITs Worth Buying as Industry Prospects Improve
- Here's Why it Is Wise to Hold Regency Centers Stock in Your Portfolio
- Here's Why it Is Wise to Retain Lamar Advertising in Your Portfolio
- KeyBanc lowers Terreno Realty stock price target to $64 on moderate growth
- Ventas Stock Gains 15.5% Year to Date: Will It Continue to Rise?
- Welltower Stock Rises 28.9% Year to Date: Will the Trend Last?
- OUTFRONT Media Stock Up 14.5% in 3 Months: Will the Trend Last?
Rango diario
57.90 59.61
Rango anual
48.18 69.20
- Cierres anteriores
- 58.59
- Open
- 59.27
- Bid
- 57.97
- Ask
- 58.27
- Low
- 57.90
- High
- 59.61
- Volumen
- 1.001 K
- Cambio diario
- -1.06%
- Cambio mensual
- 1.36%
- Cambio a 6 meses
- -8.51%
- Cambio anual
- -13.19%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B