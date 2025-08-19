Währungen / TRNO
TRNO: Terreno Realty Corporation
58.64 USD 0.67 (1.16%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRNO hat sich für heute um 1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.70 bis zu einem Hoch von 58.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Terreno Realty Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRNO News
Tagesspanne
57.70 58.74
Jahresspanne
48.18 69.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.97
- Eröffnung
- 58.23
- Bid
- 58.64
- Ask
- 58.94
- Tief
- 57.70
- Hoch
- 58.74
- Volumen
- 1.287 K
- Tagesänderung
- 1.16%
- Monatsänderung
- 2.54%
- 6-Monatsänderung
- -7.45%
- Jahresänderung
- -12.19%
