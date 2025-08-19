KurseKategorien
Währungen / TRNO
Zurück zum Aktien

TRNO: Terreno Realty Corporation

58.64 USD 0.67 (1.16%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRNO hat sich für heute um 1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.70 bis zu einem Hoch von 58.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Terreno Realty Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRNO News

Tagesspanne
57.70 58.74
Jahresspanne
48.18 69.20
Vorheriger Schlusskurs
57.97
Eröffnung
58.23
Bid
58.64
Ask
58.94
Tief
57.70
Hoch
58.74
Volumen
1.287 K
Tagesänderung
1.16%
Monatsänderung
2.54%
6-Monatsänderung
-7.45%
Jahresänderung
-12.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K