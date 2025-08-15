Валюты / TRNO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TRNO: Terreno Realty Corporation
58.59 USD 0.30 (0.51%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRNO за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.81, а максимальная — 58.78.
Следите за динамикой Terreno Realty Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TRNO
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Terreno Realty Executes Another Lease Renewal, Points to Robust Demand
- Cool Enough For Cuts
- Terreno Realty Expands Footprint With $194.3M Acquisitions
- Digital Realty Backs AI and Hybrid Cloud Adoption With Innovation Lab
- Simon Property Stock Rises 12.3% in Three Months: Will This Continue?
- Terreno Realty Acquires Property in South San Francisco
- BXP Embraces Dividend Cut to Trigger Strategic Growth
- Terreno Realty Announces Leases in Seattle, Sees Healthy Demand
- Iron Mountain Stock Up 10.6% in Six Months: Will the Trend Last?
- AvalonBay Reports Same-Store NOI Growth Ahead of Expectations
- Equity Residential Boosts Shareholder Confidence With Operating Update
- Host Hotels Is Up 9.8% in Three Months: Will the Stock Continue?
- Here's Why it Is Wise to Retain SPG Stock in Your Portfolio Now
- Four Corners Diversifies Portfolio, Acquires Patient First Property
- Zacks Industry Outlook Highlights Welltower, Terreno Realty and Easterly Government Properties
- Top 3 Equity REITs Worth Buying as Industry Prospects Improve
- Here's Why it Is Wise to Hold Regency Centers Stock in Your Portfolio
- Here's Why it Is Wise to Retain Lamar Advertising in Your Portfolio
- KeyBanc lowers Terreno Realty stock price target to $64 on moderate growth
- Ventas Stock Gains 15.5% Year to Date: Will It Continue to Rise?
- Welltower Stock Rises 28.9% Year to Date: Will the Trend Last?
- OUTFRONT Media Stock Up 14.5% in 3 Months: Will the Trend Last?
- Terreno Realty (TRNO) president Coke sells $539,600 in stock
Дневной диапазон
57.81 58.78
Годовой диапазон
48.18 69.20
- Предыдущее закрытие
- 58.29
- Open
- 58.14
- Bid
- 58.59
- Ask
- 58.89
- Low
- 57.81
- High
- 58.78
- Объем
- 1.188 K
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 2.45%
- 6-месячное изменение
- -7.53%
- Годовое изменение
- -12.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.