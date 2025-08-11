Divisas / SRET
SRET: Global X SuperDividend REIT ETF
21.83 USD 0.02 (0.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SRET de hoy ha cambiado un 0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.81, mientras que el máximo ha alcanzado 22.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X SuperDividend REIT ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRET News
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- Sirius Real Estate recauda €105 millones mediante bonos para financiar adquisiciones
- Sirius Real Estate capta 105 millones de euros mediante bonos para financiar adquisiciones
- Sirius Real Estate raises €105m through bond tap to fund acquisitions
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
- S&P Cotality Case-Shiller Index: Home Prices Fall For Fourth Straight Month
- Supply, Not Sun, Powers Housing Gains
- Firing Of Cook Positive For Rates And Stock Market
- New Home Sales Inch Down 0.6% In July
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Residential Housing Cycle Has Turned
- Where Apartment Rents May Accelerate Soonest
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Continue To Fall
- Existing Home Sales Unexpectedly Rise In July
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Real Estate: Would-Be Sellers Dwarf Buyers In Many Markets
- Housing Downturn Is Bigger Economic Story Than Tariffs
- Average Age Of First-Time Home Buyers And How It Changed Over The Past 25 Years
Rango diario
21.81 22.07
Rango anual
18.09 22.54
- Cierres anteriores
- 21.81
- Open
- 21.82
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Low
- 21.81
- High
- 22.07
- Volumen
- 188
- Cambio diario
- 0.09%
- Cambio mensual
- 0.37%
- Cambio a 6 meses
- 2.92%
- Cambio anual
- -2.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B