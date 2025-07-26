货币 / SRET
SRET: Global X SuperDividend REIT ETF
21.83 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SRET汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点21.81和高点22.07进行交易。
关注Global X SuperDividend REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRET新闻
- Sirius Real Estate通过债券加发筹集1.05亿欧元用于收购
- Sirius Real Estate raises €105m through bond tap to fund acquisitions
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
- S&P Cotality Case-Shiller Index: Home Prices Fall For Fourth Straight Month
- Supply, Not Sun, Powers Housing Gains
- Firing Of Cook Positive For Rates And Stock Market
- New Home Sales Inch Down 0.6% In July
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Residential Housing Cycle Has Turned
- Where Apartment Rents May Accelerate Soonest
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Continue To Fall
- Existing Home Sales Unexpectedly Rise In July
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Real Estate: Would-Be Sellers Dwarf Buyers In Many Markets
- Housing Downturn Is Bigger Economic Story Than Tariffs
- Average Age Of First-Time Home Buyers And How It Changed Over The Past 25 Years
- New Homes Closer To Being Affordable, But Remain Out Of Reach For Typical US Household
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
日范围
21.81 22.07
年范围
18.09 22.54
- 前一天收盘价
- 21.81
- 开盘价
- 21.82
- 卖价
- 21.83
- 买价
- 22.13
- 最低价
- 21.81
- 最高价
- 22.07
- 交易量
- 188
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 0.37%
- 6个月变化
- 2.92%
- 年变化
- -2.89%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B