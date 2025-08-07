KurseKategorien
Währungen / SRET
Zurück zum Aktien

SRET: Global X SuperDividend REIT ETF

21.61 USD 0.10 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SRET hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.60 bis zu einem Hoch von 21.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X SuperDividend REIT ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SRET News

Tagesspanne
21.60 21.71
Jahresspanne
18.09 22.54
Vorheriger Schlusskurs
21.71
Eröffnung
21.67
Bid
21.61
Ask
21.91
Tief
21.60
Hoch
21.71
Volumen
110
Tagesänderung
-0.46%
Monatsänderung
-0.64%
6-Monatsänderung
1.89%
Jahresänderung
-3.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K