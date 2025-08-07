Währungen / SRET
SRET: Global X SuperDividend REIT ETF
21.61 USD 0.10 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SRET hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.60 bis zu einem Hoch von 21.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X SuperDividend REIT ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.60 21.71
Jahresspanne
18.09 22.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.71
- Eröffnung
- 21.67
- Bid
- 21.61
- Ask
- 21.91
- Tief
- 21.60
- Hoch
- 21.71
- Volumen
- 110
- Tagesänderung
- -0.46%
- Monatsänderung
- -0.64%
- 6-Monatsänderung
- 1.89%
- Jahresänderung
- -3.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K