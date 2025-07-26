Валюты / SRET
SRET: Global X SuperDividend REIT ETF
21.81 USD 0.19 (0.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRET за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.80, а максимальная — 22.04.
Следите за динамикой Global X SuperDividend REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SRET
- Sirius Real Estate привлекает €105 млн через выпуск облигаций для финансирования приобретений
- Sirius Real Estate raises €105m through bond tap to fund acquisitions
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
- S&P Cotality Case-Shiller Index: Home Prices Fall For Fourth Straight Month
- Supply, Not Sun, Powers Housing Gains
- Firing Of Cook Positive For Rates And Stock Market
- New Home Sales Inch Down 0.6% In July
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Residential Housing Cycle Has Turned
- Where Apartment Rents May Accelerate Soonest
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Continue To Fall
- Existing Home Sales Unexpectedly Rise In July
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Real Estate: Would-Be Sellers Dwarf Buyers In Many Markets
- Housing Downturn Is Bigger Economic Story Than Tariffs
- Average Age Of First-Time Home Buyers And How It Changed Over The Past 25 Years
- New Homes Closer To Being Affordable, But Remain Out Of Reach For Typical US Household
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
Дневной диапазон
21.80 22.04
Годовой диапазон
18.09 22.54
- Предыдущее закрытие
- 22.00
- Open
- 22.03
- Bid
- 21.81
- Ask
- 22.11
- Low
- 21.80
- High
- 22.04
- Объем
- 108
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- 2.83%
- Годовое изменение
- -2.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.