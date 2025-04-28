Divisas / SPCB
SPCB: SuperCom Ltd
10.70 USD 0.40 (3.60%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SPCB de hoy ha cambiado un -3.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.49, mientras que el máximo ha alcanzado 11.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SuperCom Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SPCB News
- SuperCom se expande a Wisconsin, marcando su 12º nuevo estado en el último año
- SuperCom en Cumbre de Inversores Q3: Crecimiento estratégico y expansión
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- SuperCom secures second electronic monitoring contract in Alabama
- SuperCom Net Income Jumps 80 Percent
- SuperCom (SPCB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Supercom earnings beat by $0.60, revenue fell short of estimates
- SuperCom: An Undiscovered Microcap With 10-Fold Potential Upside (NASDAQ:SPCB)
- Supercom stock rises after securing new electronic monitoring contract in Tennessee
- SuperCom secures North Carolina tech contract
- SuperCom expands US footprint with Nebraska contract
- Supercom at Sidoti Conference: Electronic Monitoring Growth Strategy
- Supercom earnings beat by $1.62, revenue fell short of estimates
- SuperCom Reports Record Net Income of $4.2 Million and EPS of $1.2 for First Quarter 2025
- SuperCom (SPCB) Stock Is Extremely Volatile: What's Going On? - SuperCom (NASDAQ:SPCB)
Rango diario
10.49 11.30
Rango anual
2.96 18.96
- Cierres anteriores
- 11.10
- Open
- 11.00
- Bid
- 10.70
- Ask
- 11.00
- Low
- 10.49
- High
- 11.30
- Volumen
- 191
- Cambio diario
- -3.60%
- Cambio mensual
- 21.45%
- Cambio a 6 meses
- 57.35%
- Cambio anual
- 189.97%
