SPCB: SuperCom Ltd
11.88 USD 0.23 (1.97%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPCB hat sich für heute um 1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.30 bis zu einem Hoch von 12.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die SuperCom Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPCB News
- SuperCom expandiert nach Wisconsin und erschließt 12. neuen US-Bundesstaat
- SuperCom expands into Wisconsin, marking 12th new state in past year
- SuperCom auf Investorenkonferenz: Strategisches Wachstum und Marktexpansion im Fokus
- SuperCom at Q3 Investor Summit: Strategic Growth and Market Expansion
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- SuperCom secures second electronic monitoring contract in Alabama
- SuperCom Net Income Jumps 80 Percent
- SuperCom (SPCB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Supercom earnings beat by $0.60, revenue fell short of estimates
- SuperCom: An Undiscovered Microcap With 10-Fold Potential Upside (NASDAQ:SPCB)
- Supercom stock rises after securing new electronic monitoring contract in Tennessee
- SuperCom secures North Carolina tech contract
- SuperCom expands US footprint with Nebraska contract
- Supercom at Sidoti Conference: Electronic Monitoring Growth Strategy
- Supercom earnings beat by $1.62, revenue fell short of estimates
- SuperCom Reports Record Net Income of $4.2 Million and EPS of $1.2 for First Quarter 2025
- SuperCom (SPCB) Stock Is Extremely Volatile: What's Going On? - SuperCom (NASDAQ:SPCB)
Tagesspanne
11.30 12.19
Jahresspanne
2.96 18.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.65
- Eröffnung
- 11.65
- Bid
- 11.88
- Ask
- 12.18
- Tief
- 11.30
- Hoch
- 12.19
- Volumen
- 150
- Tagesänderung
- 1.97%
- Monatsänderung
- 34.85%
- 6-Monatsänderung
- 74.71%
- Jahresänderung
- 221.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K