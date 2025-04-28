货币 / SPCB
SPCB: SuperCom Ltd
10.70 USD 0.40 (3.60%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPCB汇率已更改-3.60%。当日，交易品种以低点10.49和高点10.90进行交易。
关注SuperCom Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPCB新闻
- SuperCom进军威斯康星州，标志着过去一年内拓展的第12个新州
- SuperCom expands into Wisconsin, marking 12th new state in past year
- SuperCom在2025年第三季度投资者峰会：战略增长与市场扩张
- SuperCom at Q3 Investor Summit: Strategic Growth and Market Expansion
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- SuperCom secures second electronic monitoring contract in Alabama
- SuperCom Net Income Jumps 80 Percent
- SuperCom (SPCB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Supercom earnings beat by $0.60, revenue fell short of estimates
- SuperCom: An Undiscovered Microcap With 10-Fold Potential Upside (NASDAQ:SPCB)
- Supercom stock rises after securing new electronic monitoring contract in Tennessee
- SuperCom secures North Carolina tech contract
- SuperCom expands US footprint with Nebraska contract
- Supercom at Sidoti Conference: Electronic Monitoring Growth Strategy
- Supercom earnings beat by $1.62, revenue fell short of estimates
- SuperCom Reports Record Net Income of $4.2 Million and EPS of $1.2 for First Quarter 2025
- SuperCom (SPCB) Stock Is Extremely Volatile: What's Going On? - SuperCom (NASDAQ:SPCB)
日范围
10.49 10.90
年范围
2.96 18.96
- 前一天收盘价
- 11.10
- 开盘价
- 10.84
- 卖价
- 10.70
- 买价
- 11.00
- 最低价
- 10.49
- 最高价
- 10.90
- 交易量
- 48
- 日变化
- -3.60%
- 月变化
- 21.45%
- 6个月变化
- 57.35%
- 年变化
- 189.97%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值