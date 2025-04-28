QuotazioniSezioni
SPCB
SPCB: SuperCom Ltd

11.75 USD 0.10 (0.86%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPCB ha avuto una variazione del 0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.30 e ad un massimo di 12.19.

Intervallo Giornaliero
11.30 12.19
Intervallo Annuale
2.96 18.96
Chiusura Precedente
11.65
Apertura
11.65
Bid
11.75
Ask
12.05
Minimo
11.30
Massimo
12.19
Volume
207
Variazione giornaliera
0.86%
Variazione Mensile
33.37%
Variazione Semestrale
72.79%
Variazione Annuale
218.43%
21 settembre, domenica