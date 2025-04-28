Valute / SPCB
SPCB: SuperCom Ltd
11.75 USD 0.10 (0.86%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPCB ha avuto una variazione del 0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.30 e ad un massimo di 12.19.
Segui le dinamiche di SuperCom Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.30 12.19
Intervallo Annuale
2.96 18.96
- Chiusura Precedente
- 11.65
- Apertura
- 11.65
- Bid
- 11.75
- Ask
- 12.05
- Minimo
- 11.30
- Massimo
- 12.19
- Volume
- 207
- Variazione giornaliera
- 0.86%
- Variazione Mensile
- 33.37%
- Variazione Semestrale
- 72.79%
- Variazione Annuale
- 218.43%
21 settembre, domenica