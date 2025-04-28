Валюты / SPCB
SPCB: SuperCom Ltd
11.10 USD 0.81 (7.87%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPCB за сегодня изменился на 7.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.91, а максимальная — 11.25.
Следите за динамикой SuperCom Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SPCB
- SuperCom at Q3 Investor Summit: Strategic Growth and Market Expansion
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- SuperCom secures second electronic monitoring contract in Alabama
- SuperCom Net Income Jumps 80 Percent
- SuperCom (SPCB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Supercom earnings beat by $0.60, revenue fell short of estimates
- SuperCom: An Undiscovered Microcap With 10-Fold Potential Upside (NASDAQ:SPCB)
- Supercom stock rises after securing new electronic monitoring contract in Tennessee
- SuperCom secures North Carolina tech contract
- SuperCom expands US footprint with Nebraska contract
- Supercom at Sidoti Conference: Electronic Monitoring Growth Strategy
- Supercom earnings beat by $1.62, revenue fell short of estimates
- SuperCom Reports Record Net Income of $4.2 Million and EPS of $1.2 for First Quarter 2025
- SuperCom (SPCB) Stock Is Extremely Volatile: What's Going On? - SuperCom (NASDAQ:SPCB)
Дневной диапазон
9.91 11.25
Годовой диапазон
2.96 18.96
- Предыдущее закрытие
- 10.29
- Open
- 10.17
- Bid
- 11.10
- Ask
- 11.40
- Low
- 9.91
- High
- 11.25
- Объем
- 230
- Дневное изменение
- 7.87%
- Месячное изменение
- 25.99%
- 6-месячное изменение
- 63.24%
- Годовое изменение
- 200.81%
