Divisas / SEMR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SEMR: SEMrush Holdings Inc Class A
7.37 USD 0.02 (0.27%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SEMR de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.30, mientras que el máximo ha alcanzado 7.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SEMrush Holdings Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEMR News
- Semrush Holdings, Inc. (SEMR): A Bull Case Theory
- Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Goldman Sachs Communicopia + Technology 2025 Transcript
- Semrush at Goldman Sachs Conference: AI and Enterprise Growth
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- InvestingPro’s Fair Value model captures 42% downside in Semrush
- Morgan Stanley downgrades Semrush on soft outlook and weak low-end demand
- Morgan Stanley downgrades SEMrush stock rating on growth concerns
- Semrush Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SEMR)
- Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SEMrush stock price target lowered to $12 by Needham on revenue guidance cut
- SEMrush stock price target lowered to $12 by KeyBanc on ARR miss
- Semrush Holdings stock hits 52-week low at $7.76
- Inspire Medical Systems, Ichor Holdings, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- SEMrush Holdings, Inc. (SEMR) Lags Q2 Earnings Estimates
- After-hours movers: Palantir, Hims & Hers, Vertex Pharma and more
- Semrush shares tumble 16% as guidance disappoints
- Semrush Holdings earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- SEMrush (SEMR) Soars 8.2%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Semrush Stock: Poised Rebound Amid Leadership Transition Strong Value Appeal (NYSE:SEMR)
- Semrush: Enterprise Pivot Is Showing Strong Potential (NYSE:SEMR)
- Waystar, OneStream, Vertex Among Analyst Favorites As Solid Guidance Fuel Bullish Outlook - Guidewire Software (NYSE:GWRE), BlackLine (NASDAQ:BL)
- Semrush at JPMorgan Conference: AI and Enterprise Growth in Focus
- Arm Holdings, Fluence Energy, Semrush And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Consensus Cloud Solns (NASDAQ:CCSI), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
Rango diario
7.30 7.66
Rango anual
7.28 18.74
- Cierres anteriores
- 7.39
- Open
- 7.48
- Bid
- 7.37
- Ask
- 7.67
- Low
- 7.30
- High
- 7.66
- Volumen
- 1.292 K
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- -4.78%
- Cambio a 6 meses
- -20.41%
- Cambio anual
- -53.12%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B