Валюты / SEMR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SEMR: SEMrush Holdings Inc Class A
7.39 USD 0.05 (0.67%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SEMR за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.37, а максимальная — 7.54.
Следите за динамикой SEMrush Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SEMR
- Semrush Holdings, Inc. (SEMR): A Bull Case Theory
- Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Goldman Sachs Communicopia + Technology 2025 Transcript
- Semrush at Goldman Sachs Conference: AI and Enterprise Growth
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- InvestingPro’s Fair Value model captures 42% downside in Semrush
- Morgan Stanley downgrades Semrush on soft outlook and weak low-end demand
- Morgan Stanley downgrades SEMrush stock rating on growth concerns
- Semrush Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SEMR)
- Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SEMrush stock price target lowered to $12 by Needham on revenue guidance cut
- SEMrush stock price target lowered to $12 by KeyBanc on ARR miss
- Semrush Holdings stock hits 52-week low at $7.76
- Inspire Medical Systems, Ichor Holdings, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- SEMrush Holdings, Inc. (SEMR) Lags Q2 Earnings Estimates
- After-hours movers: Palantir, Hims & Hers, Vertex Pharma and more
- Semrush shares tumble 16% as guidance disappoints
- Semrush Holdings earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- SEMrush (SEMR) Soars 8.2%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Semrush Stock: Poised Rebound Amid Leadership Transition Strong Value Appeal (NYSE:SEMR)
- Semrush: Enterprise Pivot Is Showing Strong Potential (NYSE:SEMR)
- Waystar, OneStream, Vertex Among Analyst Favorites As Solid Guidance Fuel Bullish Outlook - Guidewire Software (NYSE:GWRE), BlackLine (NASDAQ:BL)
- Semrush at JPMorgan Conference: AI and Enterprise Growth in Focus
- Arm Holdings, Fluence Energy, Semrush And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Consensus Cloud Solns (NASDAQ:CCSI), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
Дневной диапазон
7.37 7.54
Годовой диапазон
7.28 18.74
- Предыдущее закрытие
- 7.44
- Open
- 7.41
- Bid
- 7.39
- Ask
- 7.69
- Low
- 7.37
- High
- 7.54
- Объем
- 1.594 K
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- -4.52%
- 6-месячное изменение
- -20.19%
- Годовое изменение
- -52.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.