Divisas / PENN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PENN: PENN Entertainment Inc
18.91 USD 0.01 (0.05%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PENN de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.71, mientras que el máximo ha alcanzado 19.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PENN Entertainment Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PENN News
- JMP reitera calificación de Mejor Rendimiento para acciones de PENN Entertainment
- JMP reitera calificación de PENN Entertainment en Supera al Mercado
- PENN Entertainment stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- ¿Dónde apostar tus fichas? Barclays respalda a Flutter como su principal elección
- ¿Dónde colocar tus fichas? Barclays respalda a Flutter como principal elección en juegos
- Where to place your chips? Barclays backs Flutter as top gaming pick
- PENN Entertainment One-Year Update: ESPN BET Has Under-Delivered; Moving To Hold
- Why PENN Entertainment (PENN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- PENN Entertainment (PENN) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Arani Bose sells Penumbra shares worth $3m
- ESPN to showcase betting features in redesigned app next week - FOS
- Morgan Stanley reiterates Equalweight rating on PENN Entertainment stock
- Penn Entertainment stock rating held at Stifel amid new casino tour
- The die is cast, says Jeremy Siegel: Markets sense it, and Fed Chair Powell knows it — a rate cut is coming
- PENN Entertainment stock holds steady as Benchmark maintains rating
- PENN Entertainment stock price target lowered to $22 at Needham on weak handle trends
- Penn Entertainment stock price target raised to $25 from $24 at JMP
- Earnings call transcript: PENN Entertainment Q2 2025 earnings beat expectations
- PENN Entertainment (PENN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Stifel reiterates Hold rating on PENN Entertainment stock at $19 target
- Penn (PENN) Q2 Revenue Rises 6%
- PENN Entertainment (PENN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Penn Entertainment beats Q2 estimates, stock rises on solid retail performance
Rango diario
18.71 19.36
Rango anual
13.25 23.08
- Cierres anteriores
- 18.92
- Open
- 18.85
- Bid
- 18.91
- Ask
- 19.21
- Low
- 18.71
- High
- 19.36
- Volumen
- 5.400 K
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- -4.74%
- Cambio a 6 meses
- 15.30%
- Cambio anual
- 0.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B