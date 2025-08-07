Валюты / PENN
PENN: PENN Entertainment Inc
18.92 USD 0.09 (0.48%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PENN за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.66, а максимальная — 19.06.
Следите за динамикой PENN Entertainment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PENN
- JMP Securities подтвердил рейтинг акций PENN Entertainment на уровне "Выше рынка"
- PENN Entertainment stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Куда вложить свои деньги? Barclays выбирает Flutter как лучшую игровую компанию
- Where to place your chips? Barclays backs Flutter as top gaming pick
- PENN Entertainment One-Year Update: ESPN BET Has Under-Delivered; Moving To Hold
- Why PENN Entertainment (PENN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- PENN Entertainment (PENN) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Arani Bose sells Penumbra shares worth $3m
- ESPN to showcase betting features in redesigned app next week - FOS
- Morgan Stanley reiterates Equalweight rating on PENN Entertainment stock
- Penn Entertainment stock rating held at Stifel amid new casino tour
- The die is cast, says Jeremy Siegel: Markets sense it, and Fed Chair Powell knows it — a rate cut is coming
- PENN Entertainment stock holds steady as Benchmark maintains rating
- PENN Entertainment stock price target lowered to $22 at Needham on weak handle trends
- Penn Entertainment stock price target raised to $25 from $24 at JMP
- Earnings call transcript: PENN Entertainment Q2 2025 earnings beat expectations
- PENN Entertainment (PENN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Stifel reiterates Hold rating on PENN Entertainment stock at $19 target
- Penn (PENN) Q2 Revenue Rises 6%
- PENN Entertainment (PENN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Penn Entertainment beats Q2 estimates, stock rises on solid retail performance
- PENN Entertainment Q2 2025 slides: Interactive segment narrows losses, retail stable
- PENN Entertainment earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
Дневной диапазон
18.66 19.06
Годовой диапазон
13.25 23.08
- Предыдущее закрытие
- 18.83
- Open
- 18.79
- Bid
- 18.92
- Ask
- 19.22
- Low
- 18.66
- High
- 19.06
- Объем
- 5.672 K
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- -4.69%
- 6-месячное изменение
- 15.37%
- Годовое изменение
- 0.58%
