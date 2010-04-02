Divisas / MUST
MUST: Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
20.60 USD 0.05 (0.24%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MUST de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.50, mientras que el máximo ha alcanzado 20.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MUST News
MUST on the Community Forum
20.50 20.65
Rango anual
19.00 21.84
- Cierres anteriores
- 20.55
- Open
- 20.64
- Bid
- 20.60
- Ask
- 20.90
- Low
- 20.50
- High
- 20.65
- Volumen
- 40
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- 3.26%
- Cambio a 6 meses
- 2.18%
- Cambio anual
- -0.87%
23 septiembre, martes
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $-406.051 B
- Prev.
- $-450.170 B
13:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 4.04 M
- Prev.
- 4.01 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -2.0%
- Prev.
- 2.0%
16:35
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.641%