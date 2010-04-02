KurseKategorien
MUST: Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

20.60 USD 0.05 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MUST hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.50 bis zu einem Hoch von 20.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MUST News

MUST on the Community Forum

Tagesspanne
20.50 20.65
Jahresspanne
19.00 21.84
Vorheriger Schlusskurs
20.55
Eröffnung
20.64
Bid
20.60
Ask
20.90
Tief
20.50
Hoch
20.65
Volumen
40
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
3.26%
6-Monatsänderung
2.18%
Jahresänderung
-0.87%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%