Währungen / MUST
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MUST: Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
20.60 USD 0.05 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MUST hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.50 bis zu einem Hoch von 20.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MUST News
- Fed’s Hammack Says Inflation Too High, Must Be Cautious Easing
- The Rise Of Separately Managed Accounts - Focus On Munis, September 2025
- The Muni Opportunity
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Summer Discounts: Municipals Are A Bargain
- Heat Pump Sales Top Gas Boilers in Germany for the First Time
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- A Quarter Without Much Change But Plenty Of Volatility
- Municipal Midyear Outlook: Hold Fast, Stay Agile
- Top Reasons To Consider Municipal Bonds
- Enbridge Says New Canadian Oil Pipeline Would Require Legal Changes First
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- India Grows Nuke Arsenal and Repositions Warheads, Report Says
- How Active Muni Investors Stay Ahead Of The Curve
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- Buy American: How Europe Must Stock Up On Weapons for Ukraine
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Bonds First Quarter – A Tale Of Two Markets And Tariffs
- Q1 2025 Credit Commentary Trump 2.0 Effect On Munis And Other Challenges
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Municipal Bond Tax Exemption
- Bond Bites: Ideas And Insights In Under 3 Minutes
- Muni Market’s Moment Of Truth: Tax-Exemption In Question
MUST on the Community Forum
- MUST CHECK! Most Advance Economic Calendar for Forex (116)
- Stop Burning YOUR Money With 'INDICATORS' (8)
- MQL5freezes (4)
- Symbol name for comparison (3)
- Indicator is very slow!!! to load, how to improve it thanks (3)
- Calculated OpenPrice (3)
- 5.7.0 MUST ISSUE A STARTTLS COMMAND FIRST (3)
- Two strategies for discussion. - WhooDoo22 (2)
- What must be included in an EA buy/sell strategy (1)
- FREE GREAT E-BOOK to Become An Expert Tradeers!! (1)
- Open a corporative Seller Accout (1)
- My Statement A MUST SEE - power to MQL4
Handelsanwendungen für MUST
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (82)
PROP-FIRMA BEREIT! ( SETFILE herunterladen ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal -> click here JOIN PUBLIC GROUP: Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Golden Pyramid AI MT5
Goldene Pyramide AI: Hier wird AI für den Handel eingesetzt. So, wie sie eingesetzt werden sollte. Endlich ein Expert Advisor, der KI auf die richtige Weise einsetzt! Golden Pyramid AI kombiniert eine ausgeklügelte, integrierte Handelsstrategie, die auf bewährten Regeln basiert, mit der Spitzentechnologie von OpenAI's ChatGPT, die als zusätzlicher Einstiegsfilter dient. Dies ist nicht nur eine weitere leere Behauptung - Golden Pyramid AI bietet eine echte, voll integrierte KI-Lösung, die Marktd
TWC Genesis MT5
TWC Genesis: Total Win Challenge - Anfang. Genesis ist der erste EA in der Total Win Challenge Serie. Die Herausforderung besteht darin, einen EA zu entwickeln, der unter allen Marktbedingungen gewinnt, ohne sich auf klassische Indikatoren oder Trenderkennungsmethoden zu verlassen. Er würde sich nur auf eine solide mathematische und statistische Grundlage stützen und fortschrittliche Algorithmen nutzen, um zu gewinnen, egal wohin der Preis geht und wie er sich verhält. Take advantage of the cu
LL Hedge EA MT5
Leopoldo Licari
5 (4)
DENKEN SIE DARAN, DASS SIE, UM POSITIVE ERGEBNISSE ZU ERZIELEN, EIN ROHKONTO MIT NIEDRIGEN SPREADS VERWENDEN MÜSSEN, MIT SYMBOLEN HANDELN MÜSSEN, BEI DENEN DIE SPREADS ZWISCHEN GELD- UND BRIEFKURS NIEDRIGER SIND , UND IMMER DIE FOLGENDEN 3 GRUNDREGELN IN IHREM SET BEACHTEN MÜSSEN: - TP UND DISTANCE MÜSSEN DEN GLEICHEN WERT HABEN - SL MUSS IMMER EINEN DOPPELTEN WERT VON TP UND DISTANCE HABEN - LOT MULTIPLIER MUSS EINEN WERT GRÖSSER ALS 2 HABEN (BESSER 3 ) EURUSD M15 Set -> Lotsize 0.01 | SL 50 |
PrimAI Power MT5
PrimAI Power: Wo KI für den Handel eingesetzt wird. Auf die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden sollte. Endlich ein Expert Advisor, der KI auf die richtige Weise einsetzt! PrimAI Power kombiniert eine ausgefeilte, integrierte Handelsstrategie, die auf bewährten Regeln basiert, mit der Spitzentechnologie von OpenAIs ChatGPT, die als zusätzlicher Einstiegsfilter dient. Dies ist nicht nur eine weitere leere Behauptung - PrimAI Power bietet eine echte, voll integrierte KI-Lösung, die Marktdate
Infinite Storm EA MT5
Radek Reznicek
4 (1)
Infinite Storm EA ist ein sicherer und vollautomatischer Expert Advisor, der Markttrends und Preisbewegungen analysiert und dadurch eine hohe Gewinnrate erzielt. Jede Order hat einen StopLoss (entweder real oder virtuell) und der EA hat fortschrittliche Filterfunktionen zusammen mit Spread- und Slippage-Schutz implementiert. Dieser EA verwendet KEINE der gefährlichen Strategien wie Martingale, Grid oder Arbitrage. Dieser EA ist vom Benutzer vollständig anpassbar. Dieser EA ist nicht auf ein Han
Magic Storm MT5
- Reni
5 (1)
Beste getestete Paare :- Step Index (kann auch für andere Paare verwendet werden, bei denen der Spread am niedrigsten ist) Wie funktioniert der Magic Storm Der Magic Storm wird nur ausgelöst, wenn der anfängliche Handel zu einem Verlustgeschäft wird. Wenn der ursprüngliche Handel ein profitabler Handel ist oder vom Händler geschlossen wurde, muss der Magic Storm nicht ausgelöst werden. Nehmen wir an, der ursprüngliche Handel war ein 1-Lot-Kaufhandel mit einer Recovery Zone Range Pips von
Mini Panel Plus
PATRICK ANTONIO MORELO A.
4.2 (10)
Das Mini-Panel Plus ist eine Weiterentwicklung des BoletaMiniPanels und verfügt über dieselben Funktionen, hat aber jetzt die Form einer Box, die es erlaubt, sie zu minimieren und überall auf dem Chart zu platzieren. Einfaches Panel mit Stop-Loss (Loss), Stop-Gain (Gain), Trailing-Stop (TS) und Breakeven (BE-P). Das Lot ist die Anzahl der zu handelnden Kontrakte. Gain ist die Zahl in Punkten, bei der der Stop Gain positioniert wird. Wenn Sie keinen Stop Gain setzen wollen, geben Sie einfach 0 (N
FREE
Tagesspanne
20.50 20.65
Jahresspanne
19.00 21.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.55
- Eröffnung
- 20.64
- Bid
- 20.60
- Ask
- 20.90
- Tief
- 20.50
- Hoch
- 20.65
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- 0.24%
- Monatsänderung
- 3.26%
- 6-Monatsänderung
- 2.18%
- Jahresänderung
- -0.87%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-450.170 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%