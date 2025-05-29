Divisas / IROQ
IROQ: IF Bancorp Inc
25.57 USD 0.01 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IROQ de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.54, mientras que el máximo ha alcanzado 25.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas IF Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IROQ News
- IF Bancorp firma acuerdo con Stilwell Group y nombra nuevo miembro directivo
- IF Bancorp enters agreement with Stilwell Group, appoints new board member
- IF Bancorp Posts 246% EPS Jump in Q4
- IF Bancorp announces $0.20 per share cash dividend
- IF Bancorp extends executive contracts through 2028
Rango diario
25.54 25.74
Rango anual
19.30 25.75
- Cierres anteriores
- 25.56
- Open
- 25.74
- Bid
- 25.57
- Ask
- 25.87
- Low
- 25.54
- High
- 25.74
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- 6.76%
- Cambio a 6 meses
- 6.99%
- Cambio anual
- 31.87%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B