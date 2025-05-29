Валюты / IROQ
IROQ: IF Bancorp Inc
25.56 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IROQ за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.56, а максимальная — 25.56.
Следите за динамикой IF Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.56 25.56
Годовой диапазон
19.30 25.75
- Предыдущее закрытие
- 25.60
- Open
- 25.56
- Bid
- 25.56
- Ask
- 25.86
- Low
- 25.56
- High
- 25.56
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 6.72%
- 6-месячное изменение
- 6.95%
- Годовое изменение
- 31.82%
