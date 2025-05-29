KurseKategorien
IROQ: IF Bancorp Inc

25.83 USD 0.08 (0.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IROQ hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.83 bis zu einem Hoch von 25.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die IF Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
25.83 25.83
Jahresspanne
19.30 25.83
Vorheriger Schlusskurs
25.75
Eröffnung
25.83
Bid
25.83
Ask
26.13
Tief
25.83
Hoch
25.83
Volumen
2
Tagesänderung
0.31%
Monatsänderung
7.85%
6-Monatsänderung
8.08%
Jahresänderung
33.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K