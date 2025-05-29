Währungen / IROQ
IROQ: IF Bancorp Inc
25.83 USD 0.08 (0.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IROQ hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.83 bis zu einem Hoch von 25.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die IF Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IROQ News
- IF Bancorp schließt Vereinbarung mit Stilwell Group und beruft neues Aufsichtsratsmitglied
- IF Bancorp enters agreement with Stilwell Group, appoints new board member
- IF Bancorp Posts 246% EPS Jump in Q4
- IF Bancorp announces $0.20 per share cash dividend
- IF Bancorp extends executive contracts through 2028
Tagesspanne
25.83 25.83
Jahresspanne
19.30 25.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.75
- Eröffnung
- 25.83
- Bid
- 25.83
- Ask
- 26.13
- Tief
- 25.83
- Hoch
- 25.83
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- 7.85%
- 6-Monatsänderung
- 8.08%
- Jahresänderung
- 33.21%
