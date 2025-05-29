Dövizler / IROQ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IROQ: IF Bancorp Inc
25.75 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IROQ fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.75 ve Yüksek fiyatı olarak 25.83 aralığında işlem gördü.
IF Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IROQ haberleri
Günlük aralık
25.75 25.83
Yıllık aralık
19.30 25.83
- Önceki kapanış
- 25.75
- Açılış
- 25.83
- Satış
- 25.75
- Alış
- 26.05
- Düşük
- 25.75
- Yüksek
- 25.83
- Hacim
- 7
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 7.52%
- 6 aylık değişim
- 7.74%
- Yıllık değişim
- 32.80%
21 Eylül, Pazar