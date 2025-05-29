Valute / IROQ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IROQ: IF Bancorp Inc
25.75 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IROQ ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.75 e ad un massimo di 25.83.
Segui le dinamiche di IF Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IROQ News
Intervallo Giornaliero
25.75 25.83
Intervallo Annuale
19.30 25.83
- Chiusura Precedente
- 25.75
- Apertura
- 25.83
- Bid
- 25.75
- Ask
- 26.05
- Minimo
- 25.75
- Massimo
- 25.83
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 7.52%
- Variazione Semestrale
- 7.74%
- Variazione Annuale
- 32.80%
21 settembre, domenica