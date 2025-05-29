QuotazioniSezioni
Valute / IROQ
Tornare a Azioni

IROQ: IF Bancorp Inc

25.75 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IROQ ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.75 e ad un massimo di 25.83.

Segui le dinamiche di IF Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IROQ News

Intervallo Giornaliero
25.75 25.83
Intervallo Annuale
19.30 25.83
Chiusura Precedente
25.75
Apertura
25.83
Bid
25.75
Ask
26.05
Minimo
25.75
Massimo
25.83
Volume
7
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
7.52%
Variazione Semestrale
7.74%
Variazione Annuale
32.80%
21 settembre, domenica