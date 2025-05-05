Divisas / IMMP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IMMP: Immutep Limited - American Depositary Shares
1.67 USD 0.02 (1.18%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IMMP de hoy ha cambiado un -1.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.67, mientras que el máximo ha alcanzado 1.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Immutep Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMMP News
- Immutep Posts 61% Response Rate In NSCLC Trial With Keytruda Combo - Immutep (NASDAQ:IMMP)
- Immutep reports promising lung cancer trial results
- Ichor Holdings Posts Weak Earnings, Joins Fabrinet, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), EverQuote (NASDAQ:EVER)
- Immutep stock soars on promising trial results
Rango diario
1.67 1.71
Rango anual
1.32 2.71
- Cierres anteriores
- 1.69
- Open
- 1.68
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Low
- 1.67
- High
- 1.71
- Volumen
- 76
- Cambio diario
- -1.18%
- Cambio mensual
- 2.45%
- Cambio a 6 meses
- -5.11%
- Cambio anual
- -24.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B