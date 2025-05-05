Валюты / IMMP
IMMP: Immutep Limited - American Depositary Shares
1.69 USD 0.04 (2.31%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMMP за сегодня изменился на -2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.68, а максимальная — 1.72.
Следите за динамикой Immutep Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.68 1.72
Годовой диапазон
1.32 2.71
- Предыдущее закрытие
- 1.73
- Open
- 1.69
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Low
- 1.68
- High
- 1.72
- Объем
- 109
- Дневное изменение
- -2.31%
- Месячное изменение
- 3.68%
- 6-месячное изменение
- -3.98%
- Годовое изменение
- -23.87%
